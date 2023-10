Unbekannte brach in Haus ein und stahl E-Bike

Ein E-Bike samt Ladegerät war die Beute einer bislang unbekannten Täterin, die am Donnerstagnachmittag in die Garage eines Hauses in St. Ulrich am Pillersee schlich. Ein Familienmitglied sah die Diebin mit dem E-Bike, sie ergriff jedoch die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.