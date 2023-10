Stau droht: Am Samstag auch Tauerntunnel gesperrt

„Wir empfehlen, besonders am Samstag die Tauern Autobahn zu meiden“, heißt es vom ÖAMTC. Denn zusätzlich zur Sanierung der Tunnelkette im Pongau ist der Tauerntunnel wegen einer Sicherheitsübung am Samstag von 17 bis 23 Uhr komplett gesperrt! Die Asfinag verkündete ihre Pläne dazu erst am Donnerstag. Der Autoverkehr wird während der Übung zwischen Altenmarkt und St. Michael im Lungau über die B99 Katschbergstraße und Obertauern umgeleitet.