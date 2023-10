Lukas Fridrikas gab sein Comeback

Rund 600.000 Euro kostet Lustenau die Rasenheizung und die Sanierung des Spielfeldes für das Ausweichstadion in Bregenz. Geld, das der Verein aus dem laufenden Budgetjahr lukrieren will. Gefragt sind deshalb Fans, Freunde und Gönner der Austria, bei der Finanzierung mitzuhelfen. „Insgesamt bieten wir sechs Pakete an, die von 50 Euro Basis bis 1000 Euro für Unternehmen reichen“, erklärt Vorstandssprecher Bernd Bösch, der die Aktion gestern präsentierte. Das Motto dabei: „Wir heizen der Austria ein“.