Asteroid Bennu: Überraschender Fund in Probe

Weitere Analysen notwendig

Die Probe bestehe aus Staub sowie Geröllstückchen verschiedenster Größen und wiege insgesamt etwa 250 Gramm, also ungefähr so viel wie ein Päckchen Butter, hieß es von der NASA. Anders als erwartet, fanden die NASA-Wissenschaftler auch auf und an der Kapsel zusätzliches Material vom Asteroiden Bennu, weswegen die Untersuchung zunächst länger dauerte als geplant. Die jüngsten Funde werden den Angaben zufolge aber noch weiter analysiert.