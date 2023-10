Sehbehinderter an Haltestelle brutal attackiert

Völlig ausgerastet ist ein 39-Jähriger in Linz. Der Mann ohne festen Wohnsitz war immer wieder wegen psychischer Probleme in Behandlung, am Vormittag des 14. September dürfte er einen psychischen Schock erlitten haben. Im zweiten Untergeschoß der Straßenbahnhaltestelle Unionkreuzung attackierte er zuerst eine 80-Jährige, die dort auf die Straßenbahn wartete.