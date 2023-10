Ukraine meldet: Russisches Kriegsschiff beschädigt

Drohne in Rumänien abgestürzt

Eine Kampfdrohne stürzte auch über Rumänien ab. Wie das Verteidigungsministerium in Bukarest am Donnerstag mitteilte, habe man drei Kilometer westlich des Dorfs Plauru in unbewohntem Gebiet einen Drohnenkrater gefunden, der durch eine Explosion ausgelöst worden sein könne. Plauru liegt am Donau-Arm Chilia, der die Grenze zur Ukraine bildet, direkt gegenüber des ukrainischen Hafens Ismajil - in weniger als 500 Meter Entfernung. Bereits im September hatte eine abgestürzte Drohne in Rumänien für Irritationen gesorgt.