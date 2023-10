Ex-Sturm-Stürmer verblüfft mit unglaublichem Tor

Mit dem Rücken zum Tor nimmt er den Ball an, der Abwehrspieler dicht an ihm dran. Hojlund hat praktisch keine Chance, sich mit dem Ball zu drehen und in Abschlussposition zu kommen, soweit macht der Verteidiger alles richtig. Mit dem folgenden Move hat aber nicht gerechnet. Und der Goalie auch nicht. Eben weil Hojlund sich nicht drehen kann, schießt er einfach er Fersler ab. Ansatzlos. Der Ball gewinnt an Höhe und landet im Gehäuse des verdutzten Goalies. Weltklasse!