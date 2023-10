Kaltfront beendet nun die Spätsommer-Welle

Ersten Schauer und Gewitter am Samstag

Am Samstag können sich in inneralpinen Becken und Tälern teils zähe Nebelfelder länger in den Vormittag hinein halten. Abgesehen davon ist es überwiegend sonnig. Erst am Nachmittag breiten sich von Westen kommend dichtere Wolken aus. So kommt es dann am Nachmittag in Tirol und Vorarlberg bereits zu den ersten Regenschauern - auch Blitz und Donner können lokal dabei sein. Die Frühtemperaturen erreichen sechs bis 16 Grad - unter Tags sind im Westen und Osten auch noch 26 Grad möglich.