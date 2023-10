Polster hielt dem Druck stand: „Meine Mutter hatte von klein auf zu mir gesagt: Du bist ein Polster, du gehst da durch. Aufgeben war keine Option, nie in meinem Leben.“ Der Stürmer traf aus 17 Metern zum 1:0 (2.), per Elfer zum 2:0 (23.), und machte mit dem 3:0 alles klar (61.) - auch weil Russland im Parallelspiel die Türkei 2:0 besiegte. „Dass ein Tag, der derart hässlich begann, so schön endete, war einfach ein Traum. Meine Energie schien für die Ewigkeit zu reichen. Diese drei Treffer prägten mein ganzes Leben.“