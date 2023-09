Toni Polster macht einen auf Marko Arnautovic

„Der Marko ist eine Inspiration für ganz Fußball-Österreich“, so der 59-Jährige in Tennis-Kleidung und Flip-Flops. Nach seinen Toren zum 2:0 und 3:0 hatte Arnautovic, der den 44 Treffern Polsters stetig näher kommt, ausgerichtet: „Ich schaue nicht, wen ich einhole. Ich bin ein Mannschaftsspieler, das hat mir in 15 Jahren beim Team nie wer geglaubt. Glückwunsch an Toni für seine 44 Tore - er kann entspannt bleiben!“