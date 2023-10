Drama um Windsurf-Weltstar in Klagenfurter Klinik

Am 25. September feierte Bjørn Dunkerbeck in Klagenfurt große Kino-Premiere seines Streifens „Born to windsurf“. Der 42-fache Weltmeister musste auch gleich in der Kärntner Landeshauptstadt bleiben - in einem Spital. Diagnose: Rotlauf. Seit drei Wochen liegt er jetzt hier, die „Krone“ erreichte ihn am Krankenbett.