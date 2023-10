Brutaler Raub: 71-Jährige wurde schwer verletzt

Die Villacherin spazierte kurz vor 21.00 Uhr mit ihrem Hund am Schilfweg in Villach. „Die zwei bislang unbekannten Männer griffen die Frau an und verletzten sie schwer“, berichtet die Polizei. „Sie raubten das Mobiltelefon der Frau und ließen sie am Boden liegend zurück.“ Ein 75-jähriger Zeuge beobachtete die Tat aus der Ferne, rief die Polizei und eilte der Frau zu Hilfe.