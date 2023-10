Vorsorgeuntersuchung: Rauch war bei Mückstein

Wolfgang Mückstein war von April 2021 bis März 2022 Gesundheitsminister, trotz der kurzen Zeit gleich in drei Regierungen. Der 49-Jährige begründete seinen Rücktritt auf X (früher Twitter) vor allem mit laufenden Bedrohungen in der Corona-Pandemie. „Es nagt an einem, wenn man rund um die Uhr bewacht werden muss“, schrieb er damals.