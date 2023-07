Wie Doskozil den Gesundheits-Check attraktiv macht

Frauen schauen mehr auf Gesundheit

Eine erste Bilanz zeigt nun, dass das Projekt ein Erfolg ist. 1242 Anmeldungen sind bislang eingegangen, 514 Personen haben die Gesundheitstage bereits absolviert - und sind sehr zufrieden. Die Befragung zeigt auch, dass vor allem Frauen Vorsorgemaßnahmen in Anspruch nehmen und stärker auf ihre Gesundheit achten. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass die Gesundheitstage weiterhin so gut angenommen werden - denn Prävention ist ein eminent wichtiger Aspekt, wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung geht. Wir werden daher die Vielfalt der Vorsorgemaßnahmen möglichst eng an den individuellen Bedürfnissen der Bevölkerung ausrichten“, erklärt Doskozil.