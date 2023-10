Linke wollen Wagenknecht aus Partei ausschließen

Wie berichtet, ist die Linke am Sonntag bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern jeweils an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Wagenknecht hat sich mit der Spitze der Linken gestritten und erwägt, eine eigene Partei zu gründen (siehe Video oben). Sie wirft den Bundesvorsitzenden Martin Schirdewan und Janine Wissler vor, die Interessen von Menschen mit wenig Geld nicht genug zu vertreten.