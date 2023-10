Polizei zog Drogenlenker aus dem Verkehr

Am Montagvormittag fiel den Beamten der Lenker aufgrund seiner Fahrweise auf der A1 in Fahrtrichtung Deutschland auf. Bei der Raststation Kasern wurde er von den Polizisten daher aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert. Nachdem der Alkotest zunächst negativ verlaufen war, schlug der Drogentest positiv auf Cannabis an. Noch an Ort und Stelle wurde dem Oberösterreicher sein Führerschein abgenommen, außerdem wurde er angezeigt.