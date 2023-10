Während Fahrt: Müll in Entsorgungs-Lkw fing Feuer

Am Sonntag gegen 9.49 Uhr bemerkte der Lenker und sein Beifahrer auf Höhe Grumetter plötzlich Rauch aus dem Laderaum des Abfallentsorgungs-Fahrzeuges aufsteigen. Geistesgegenwärtig hielt der 47-Jährige den Lkw an einer Bushaltestelle auf der Görtschitztal Straße an und leerte den Müll aus.