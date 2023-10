Häftling nutzte Zahnarzt-Termin für Raubüberfälle

Der 51-Jährige - für den zum ersten Mal bereits im Alter von 16 Jahren die Handschellen geklickt hatten - sollte eigentlich am 24. Mai zum Zahnarzt gehen. Statt seinen Termin wahrzunehmen, sog es in jedoch nach Wien. Bis zu seiner Festnahme am 8. Juni verübte er vier Überfälle, wobei es in zwei Fällen beim Versuch blieb - eine Frau, die er in einem Aufzug ausrauben wollte, konnte flüchten, eine weitere ließ sich von dem 51-Jährigen nicht beeindrucken. Rund 270 Euro sowie ein Handy konnte der Mann in dem Zeitraum erbeuten.