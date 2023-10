Resi Reiner ist mit Album auf Österreich-Tour

Dass Reiner großer Fan der Schlagerqueen Vicky Leandros ist, hört man ihren Songs zumindest musikalisch nicht an. Live überzeugen kann man sich von den Qualitäten Reiners heute Abend (10. Oktober) im Wiener Konzerthaus, am 10. November in der Salzburger ARGEKultur und am 11. November im Grazer ppc. Unter www.oeticket.com gibt es noch Karten und weitere Informationen zu den Events.