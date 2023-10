Freiheit oder weiter Knast für „Problembubi“

Auskunft verweigert

Inzwischen ist der Teenager auch ein Fall für die Politik geworden. So hat FP-Klubobmann Herwig Mahr eine schriftliche Anfrage eingebracht, um zu erfahren, wie viel das „Problembubi“ bisher gekostet hat. Und ob der Bursch tatsächlich auf Steuerkosten auf Urlaub in Kroatien war, wie immer wieder behauptet wird. SP-Chef Michael Lindner, in dessen Kompetenz die bisherige Betreuung des 14-Jährigen fiel, verweigerte diese Auskunft im Landtag. Die Kosten sollen bei 17.000 Euro pro Monat liegen.