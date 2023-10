Serientäter (14) bis mindestens Montag in U-Haft

Wie viel kostete die Betreuung?

Am Donnerstag beschäftigte der bisher in einer Sozialeinrichtung untergebrachte Jugendliche auch den Landtag: „Wie hoch waren die insgesamten Kosten für die Betreuung?“, wollte FPÖ-Klubchef Herwig Mahr vom zuständigen Jugendschutz-Landesrat Michael Lindner (SPÖ) wissen. Doch der gab mit Verweis auf seine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht keine Auskunft. Nur so viel: Es sei wichtig, dass jene Betreuung durchgeführt wird, „die auf Basis der gegebenen Expertisen am geeignetsten ist, dass wir diesen jungen Menschen eine positive Entwicklung ermöglichen.“