Ortstafel im Kurort jahrelang an falscher Stelle

Genau um 150 Meter in Richtung Ortskern wurde sie versetzt. Das ist aber nicht aus Lust und Laune passiert, wie Bürgermeister Stefan Laimer erklärt, sondern hat einen Grund. Historisch gesehen, ist die Ortstafel - im Bereich des Hotel-Restaurant Spiegel - nämlich immer an der falschen Stelle gestanden. Im Zuge einer Verkehrsbegehung der zuständigen Behörde, wurde man auf dieses Missverständnis aufmerksam. Die Auflage: die Ortstafel muss an die richtige Hottergrenze wandern.