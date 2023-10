Lando Norris über P3: „War noch nie so frustriert“

„Habe es verkackt“

„Es tut schon weh. Ich habe es verkackt und hätte eigentlich auf Pole stehen sollen. Auch am Freitag hätte ich auf Platz eins oder zwei stehen müssen für das Rennen. An diesem Wochenende zählt es, und da mache ich zu viele Fehler. Das ärgert mich“, führte Norris weiter aus. Auf die Frage, ob es denn Fehler beim Auto gebe, entgegnete der WM-Siebente, es scheitere lediglich am „fehlenden Talent“. Er habe sich selbst im Stich gelassen. Ein ziemlich hartes Urteil für einen Drittplatzierten in der Motorsport-Königsklasse ...