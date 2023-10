„Eine unserer besten Saisonleistungen“, war Trainer Tom Hofer zufrieden. „Sie waren in allen Belangen überlegen“, knurrte Grödig-Coach Deliu. Ehe die weiteren Verfolger am Sonntag dran sind, führt die Hofer-Crew das Feld mit acht Punkten Vorsprung an. Wer soll Kuchl jetzt noch aufhalten? Trainer Tom Hofer meinte bloß: „Wir haben jetzt eine gute Ausgangslage.“