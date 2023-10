Ein Wirtshaus-Paket, das fast allen schmeckt

„O’zapft is“, heißt es ab 1. Jänner 2024 für das blau-gelbe Wirtshauspaket. Vier Millionen Euro nimmt das Land dafür in die Hand. Konkret sollen drei im Paket enthaltene Förderschienen zum Erhalt und zur Stärkung heimischer Wirtshäuser dienen. Für einen einzelnen Betrieb können in Summe bis zu 100.000 Euro an Unterstützung bereitgestellt werden: