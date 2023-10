„Steh deine Frau“ braucht finanzielle Hilfe

Hilfe von Blau-Weiß

Spätestens mit 31. Dezember soll der Film fertiggestellt werden und Meßthaler, Sisic und Kleinmünchen-Obfrau Christine Holzmüller über die Leinwände verschiedener Festivals und Kinos flimmern. Das ist zumindest der Plan, denn derzeit sind die Filmemacher noch von finanziellen Unterstützungen abhängig, um Tonstudiokosten und Co. zu berappen. Mit einer Kickstarter-Kampagne will man die noch fehlenden 20.000 Euro erreichen. „Das werden wir schaffen, auch Blau-Weiß hat finanzielle Unterstützung zugesichert. Und Wolfgang Klepatsch von der Firma ILG Logistics will aus privaten Gründen helfen“, so Six, die hofft, dass man mit dem Film einen Teil zur Gleichberechtigung (im Sport) beitragen kann