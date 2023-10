Marquez: „Schwierigste Entscheidung meines Lebens“

Keine Herzensentscheidung

In seiner Story veröffentlichte der achtfache Weltmeister eine Nachricht, die er einem Teammitglied geschickt hatte. „Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß nicht, ob ich es richtig oder falsch mache, ich weiß nicht, was in Zukunft passieren wird, ich weiß nicht, ob das alles gut wird, aber was ich weiß, ist alles, was wir zusammen erreicht haben. Es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens, geleitet vom Kopf und vom Mut, NICHT vom Herzen. Das Team meines Herzens werdet immer ihr sein, das mich unterstützt hat und unterstützen wird. Eine Sache aber ist mir klar: ich will versuchen, wieder zum besten Fahrer der Welt zu werden, und dafür muss ich es auf dem Motorrad genießen“, so Marquez.