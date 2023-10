Marc Marquez geht fix - jetzt zu Gresini?

Honda war nicht in der Lage, dieses Jahr die Geschwindigkeit von Ducati zu halten. Marquez ist mit seinem Motorrad daher öfters über das Limit gefahren und verzeichnete mehrere Stürze. Ausgerechnet am vergangenen Wochenende hatte er im Regen-GP in Japan im verkürzten Rennen Rang drei, sein bestes Saisonergebnis, erreicht. Davor hatte er nur drei Rennen beendet.