Nehammer-Kost im Landtag: Burger für Abgeordnete

In der Diskussion um Kinderarmut in Österreich äußerte sich Kanzler Karl Nehammer letzte Woche folgendermaßen: „Wisst‘s, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Ist nicht gesund, aber billig: Ein Burger bei McDonald‘s.“ Den würde es schon um 1,40 Euro geben. Die Wogen schlugen hoch, der Sager zog Kreise bis nach Salzburg. Die KPÖ Plus wollte mit 36 in Papier verpackte Burger auf einem Tablett auf die Kinder und Jugendliche aufmerksam machen, die im Land als armutsgefährdet gelten und den Blick auf den Antrag der SPÖ auf eine Kindergrundsicherung lenken.