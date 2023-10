Erneut christliche Pilger in Jerusalem verhöhnt

Am Dienstag kursierte in Sozialen Medien ein Video, das zeigte, wie ultraorthodoxe Juden - darunter auch Kinder - in einer Gasse der Altstadt auf christliche Pilger trafen, die mit einem großen Holzkreuz unterwegs waren. Mehrere der Juden, die gegenwärtig das Laubhüttenfest feiern, spuckten in Richtung der Pilger und Kircheneingänge. Die israelische Polizei vermeldete daraufhin fünf Festnahmen.