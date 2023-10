Autolenkerin (81) übersah Lkw - bei Crash verletzt

Folgenschwerer Unfall am Dienstagnachmittag in Jochberg im Tiroler Bezirk Kitzbühel: Als eine 81-jährige Autolenkerin vom Areal einer Tankstelle in die Bundesstraße einbiegen wollte, dürfte sie einen herannahenden Lkw übersehen haben. Es kam zu einem heftigen Crash. Die Frau erlitt Verletzungen - am Wagen entstand Totalschaden.