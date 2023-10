Migration, Ukraine & Co.: Nehammer trifft Erdogan

Nehammer mahnte Erdogan nach Wahlsieg

Das Telefonat mit Erdogan, das nach den Wahlen in der Türkei und den teils nationalistischen Siegesfeiern in Wien stattfand, bot dem Kanzler auch die Gelegenheit, Respekt einzumahnen. Er wies gegenüber dem wiedergewählten Präsidenten darauf hin, „dass, wenn türkische Staatsbürger in Österreich auf den Straßen feiern, der Respekt gegenüber dem Gastgeberland nicht verloren gehen darf“, hatte Nehammer berichtet. „Erdogan hat ja da einen gewissen Einfluss.“ Nach den ausgelassenen Feiern am Reumannplatz in Wien-Favoriten hatte die Polizei Ermittlungen wegen des Zeigens des Wolfsgrußes eingeleitet. Wegen des verbotenen Grußes der rechtsextremen „Grauen Wölfe“ gab es auch Anzeigen.