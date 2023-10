Statt Tourismus: Industrie bringt Kärnten weiter

Bevölkerungsentwicklung als Risikofaktor

Wenn es um die wirtschaftliche Zukunft unseres Bundeslandes geht, wird oft die Abwanderung aus Kärnten als große Herausforderung genannt. „Kärnten verliert knapp 2000 Menschen jedes Jahr durch Abwanderung an andere Bundesländer und hat eine sehr ungünstige Bevölkerungsentwicklung“, bestätigt Norbert Wohlgemuth. „Doch das viel größere Problem ist die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur - die Kärntner werden, so wie in der restlichen entwickelten Welt, immer älter. Damit verschiebt sich die finanzielle Last für unser Sozialsystem auf immer weniger Beschäftigte.“ Dies sei jetzt schon beim Fachkräftemangel sichtbar. „Wir brauchen eine stärkere Ausrichtung auf Wachstum, was allerdings in Zeiten hoher Zinsen eine besondere Herausforderung darstellt“, betont der Professor der Uni Klagenfurt. „Dann kann Kärnten auch zukünftige wirtschaftliche Herausforderungen meistern.“