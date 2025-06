Sommerferien mit Spaß, Action und viel Bewegung

Wildtiere beobachten und am Lagerfeuer sitzen

Die „Naturfreunde Kärnten“ laden in den Sommerferien ebenso zu einigen unvergesslichen Wochen. Im Natur- und Abenteuercamp in Obervellach können Kinder zwischen acht und 14 Jahren nicht nur Wildtiere beobachten, sondern auch das Wildwasser erkunden oder am Lagerfeuer Gruselgeschichten erzählen. In den Feriencamps am Maltschacher See oder in Cap Wörth wird ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit Schwimmen, Federball oder Minigolf. Weitere Informationen finden sie hier.