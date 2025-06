In sieben Minuten vom Notruf in den Hubschrauber

Viele Einsätze werden trainiert

„Die Ausbildung ist sehr zeitaufwändig und dauert im Schnitt zwei bis drei Jahre. Es geht sehr weit in die Tiefe, das darf man nicht unterschätzen. Wenn Probleme auftreten und man zu schnell auftaucht, landet man in der Druckkammer“, berichtet Patrick Raunegger, Berufsfeuerwehrmann und in Ausbildung zum Einsatztaucher.