Krise am Bau: Zementproduktion stark gedrosselt

Zementhersteller leiden schon

In der Baubranche wird aufgrund der enormen Zurückhaltung bei Neuprojekten bereits die Krise spürbar. So musste der Ofen im Kirchdorfer Zementwerk heuer bereits dreimal abgestellt werden, weil das Lager voll war, so Frommwald, der Geschäftsführer der Kirchdorfer Gruppe ist und befürchtet, dass heuer noch eine weitere Produktionsunterbrechung nötig ist. Auch die anderen Zementhersteller müssen ihre Produktionen drosseln, weiß der Manager.