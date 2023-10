Huskovic und Demir kehren ins U21-Team zurück!

Die Vorbereitungen auf die beiden Matches finden in Bad Tatzmannsdorf statt. Im November empfängt die U21-Elf in Ried noch Frankreich (17.11./EM-Quali) und Nordmazedonien (21.11./Test). In der Qualifikation für die Euro 2025 in der Slowakei liegt Österreich derzeit bei vier Zählern aus zwei Spielen auf Rang 1 der Gruppe H.