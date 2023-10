26-Jähriger erlitt Verbrennungen im Gesicht

Schwerer Arbeitsunfall am Montagnachmittag in Öblarn (Bezirk Liezen): Als ein Oberösterreicher Kühlmittel in eine Arbeitsmaschine nachfüllen wollte, spritzte ihm die Flüssigkeit wegen des überhitzten Motors ins Gesicht. Der 26-Jährige wurde mit schweren Verbrennungen ins Spital geflogen.