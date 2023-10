Ältestes Puff Österreichs eröffnete in neuem Glanz

Wohl der Sexarbeiterinnen steht an oberster Stelle

Mitarbeiter besagter Bank heißt er auch nicht willkommen. Umso herzlicher geht er mit seinen fünf Maxim-Liebesdienerinnen um. „Sie haben alle eine komplizierte Geschichte. Deshalb schaue ich immer auf die menschliche Seite. Geld steht bei mir nicht an erster Stelle“, so Domanski. Auf vorerst unbestimmte Zeit kassiert er von den Damen auch keine Zimmermiete oder Provision.