Österreichs ältestes Bordell sucht neuen Pächter

In der Nähe einer Schule und Kirche

In unmittelbarer Nähe des Bordells befinden sich eine Kirche und eine Schule. Insgesamt weist das Laufhaus eine Nutzfläche von 325 Quadratmetern auf. Neben dem Barbereich im Erdgeschoß befinden sich im ersten Stock acht Zimmer. Diese kann der Pächter an acht Damen weitervermieten. Sie dürfen als Selbstständige dem ältesten Gewerbe der Welt nachgehen.