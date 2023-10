Paltrow testete Brad Pitts Hautpflege als Erste

Paltrow ist „wirklich gute Freundin“

Im letzten Jahr hatte Pitt verraten, dass ihm Hautpflege früher nie wichtig gewesen sei. Bis er 1994 mit Paltrow zusammen kam, die er am Set vom Thriller „Seven“ kennengelernt hatte: „Sie war die Erste, die mich überhaupt dazu gebracht hat, mir zweimal am Tag das Gesicht zu waschen. Ich bewundere, was sie mit Goop gemacht hat. Sie ist eine wirklich gute Freundin, die ihr eigenes Imperium errichtet hat!“