Bosnien-Beitrittsgespräche bis Jahresende

Die Erweiterung steht ganz oben auf der Agenda des informellen EU-Gipfels am Freitag im spanischen Granada. Die Regierungen in Wien, Ljubljana und Zagreb wünschen sich auch einen „weniger komplexen“ und „ergebnisorientierten“ Erweiterungsprozess. So sollten Minister aus den Westbalkanstaaten öfter zu EU-Außenministerräten eingeladen werden. Auch in anderen Politikbereichen wie Bildung, Wissenschaft, Verkehr oder Handel werden Möglichkeiten für eine schrittweise Einbindung in die EU gesehen.