Das Beste aus dem ausgedehnten Spätsommer machen

Anfang Oktober und das Thermometer zeigt noch immer mehr als 26 Grad Celsius an. Laut Messdaten der ZAMG war dieser September der heißeste in der Geschichte. Die städtischen Bäder haben bereits zu, erfrischen kann man sich aber noch in der Alten Donau. Doch es gibt noch andere Möglichkeiten, die vermutlich letzten warmen Tage zu nutzen. Etwa beim Grillen. Die „Krone“ hat Grillweltmeister Adi Matzek, um seine Tipps gebeten. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.