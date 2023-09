Grüne erstatten Anzeige wegen Tierquälerei

„Wir erstatten Anzeige, weil das Aussetzen von Tieren sowie das Ausbringen von Futter in diesem Ausmaß naturschutzrechtlich verboten ist. Außerdem wird hier mit Blei geschossen und das ist bei Wasservögeln seit 2012 verboten,“, so Spitzmüller. Denn das Blei sei toxisch und sowohl Erde als auch Wasservögel, die es als vermeintliche Steinchen aufnehmen, würden dadurch vergiftet. „Über eine Million Wasservögel und tausende Greifvögel sterben jährlich an dieser Intoxikation“, erklärt er. Spitzmüller: „Es geht hier weder um Hege, noch um eine Jagd im eigentlichen Sinne. Es geht nur um einfaches Abballern von Tieren. Mit dieser Barbarei und dem Vergiften der Umwelt muss endlich Schluss sein,“ empört sich der Naturschützer.