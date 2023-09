Neues Logo & noch mehr Frischfleisch in Gerasdorf

Fleischhauer verarbeitet direkt in der Filiale

Was viele Konsumenten immer noch nicht wissen: Als einziger Diskonter gibt es bei Penny gelernte Fleischhauerinnen und Fleischhauer, die den Kunden beratend zur Seite stehen und individuelle Fleischwünsche erfüllen. Um der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken, werden alle Fleischstücke direkt in der Filiale von „nose to tail“ von den Penny-Fleischhauern verarbeitet. Davon konnte man sich auch beim Rundgang in Gerasdorf im mit Schweinehälften und größeren Fleischstücken behangenen Kühlhaus der frisch renovierten Filiale selbst überzeugen.