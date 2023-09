LIVE ab 17 Uhr: BW Linz gegen Austria Klagenfurt

Mit sieben Punkten in den vergangenen drei Runden kletterten die Oberösterreicher auf Platz neun. Der Abstand auf das Tabellenende beträgt sechs Punkte. „Schön, wie sich die Mannschaft in die Meisterschaft hineingearbeitet hat. Das freut uns sehr“, lobte Geschäftsführer Christoph Peschek. „Wir mussten uns als Mannschaft zuerst einmal finden, haben aber weiter an uns geglaubt“, erzählte Offensivspieler Conor Noß. Auf der Torhüter-Position bleibt die Situation angespannt. Weil Stammkeeper Nicolas Seiwald krank ist und Ersatzmann Andreas Lukse verletzt, wird wohl wieder Kevin Radulovic das Tor hüten. Beim 2:0-Cupsieg gegen Draßburg blieb der 21-jährige ohne Gegentreffer.