LIVE ab 17 Uhr: Lustenau gegen Red Bull Salzburg!

Mit dem 0:1 gegen Blau-Weiß endete für Salzburg eine Serie von 37 ungeschlagenen Ligaspielen in Folge, nun verteidigt man die Bestmarke der Drei-Punkte-Ära (seit 1995/96) von 19 Liga-Auswärtsspielen en suite ohne Niederlage. Man ist gewarnt und will eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Heimspiel gegen Real Sociedad am Dienstag abliefern. „Gerade weil die Lustenauer in der Tabelle derzeit Probleme haben, stellen wir uns auf ein schwieriges Spiel und einen aggressiven Gegner ein“, gab Struber an.