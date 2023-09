LIVE ab 17 Uhr: Wolfsberger AC gegen den LASK

Im Lavanttal will sich der LASK einen Schub für die nächste schwere Aufgabe in der Europa League holen. Die Oberösterreicher hoffen am Samstag (17 Uhr) beim Wolfsberger AC in der Fußball-Bundesliga auf eine erfolgreiche Generalprobe für das wichtige Europacup-Match am kommenden Donnerstag in Toulouse. Außerdem geht es für die Linzer um den Anschluss an das Spitzenduo Salzburg und Sturm Graz, das nach acht Runden vier bzw. drei Punkte Vorsprung hat.