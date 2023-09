Wetter bleibt spätsommerlich: Sonne im ganzen Land

Im Osten und Süden Österreichs treten Dienstagfrüh ein paar flache Nebelfelder auf, die sich jedoch großteils rasch wieder lichten. Vereinzelte Wolken bringen zeitweise eine Abkühlung im Gegensatz zu den vorherigen Tagen. In Vorarlberg und Oberösterreich kann es eventuell einzelne Regenschauer geben. Ansonsten bleibt es jedoch überall trocken. Die Temperaturen klettern von sechs bis 14 Grad in der Früh auf bis zu 29 Grad am Nachmittag. Am wärmsten wird es im Osten.