Sonys Gaming-Chef Jim Ryan geht in den Ruhestand

„Nach 30 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, im März 2024 bei SIE (Sony Interactive Entertainment, Anm.) in den Ruhestand zu gehen. Ich habe die Gelegenheit genossen, einen Job zu haben, den ich liebe, in einem ganz besonderen Unternehmen, das mit großartigen Menschen und unglaublichen Partnern zusammenarbeitet. Aber ich habe es zunehmend als schwierig empfunden, das Leben in Europa und die Arbeit in Nordamerika miteinander zu vereinbaren“, so Ryan in einer Mitteilung. PlayStation werde jedoch immer ein Teil seines Lebens sein, und er sei optimistischer denn je, was die Zukunft von SIE angeht.